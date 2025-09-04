Haberler

Balıkesir'de Kediyi İtfaiye Kurtardı

Balıkesir'de Kediyi İtfaiye Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir apartmanın beşinci katından havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Balıkesir'de beşinci kattan havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Olay bugün Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Stadyum sokak da meydana geldi. Apartman 5. katında oturan vatandaşın kedisi havalandırma boşluğuna düştü. 112 Acil aramaya yapılan ihbar sonrası apartmana gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri yaralı olarak, çıkardı ve kediyi sahibine teslim ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.