Balıkesir'de Kediyi İtfaiye Kurtardı

Olay bugün Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Stadyum sokak da meydana geldi. Apartman 5. katında oturan vatandaşın kedisi havalandırma boşluğuna düştü. 112 Acil aramaya yapılan ihbar sonrası apartmana gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri yaralı olarak, çıkardı ve kediyi sahibine teslim ettiler. - BALIKESİR