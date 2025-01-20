Balıkesir'de Kaza: Sürücü Yardım İçin Yola Çıkarken Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de şarampole devrilen aracından yardım için yola çıkan sürücü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Sındırgı-Akhisar yolu Kertil kırsal mahallesinde meydana geldi. Yolda seyreden 03 ADT 961 plakalı T.B. kontrolündeki kamyonet kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü yardım istemek için yola çıktı. T.B.'ye bu esnada İ.C.L. kontrolündeki 10 AL 101 plakalı araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İlk kazadan yara almadan kurtulan T.B.'nin ikinci kazada çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cansız bedeni Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR