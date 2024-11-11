Balıkesir'de Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü A.Ç. yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Bandırma ilçesindeki Kuşcenneti Kavşağı'nda meydana geldi. 42 ADC 080 plakalı kamyon sürücüsü A.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçta sıkışan sürücü ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR