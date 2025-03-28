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Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Balıkesir-Edremit karayolunda meydana gelen kazada bir araç alev aldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir- Edremit karayolunda kaza yapan araçta yangın çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir-Edremit Karayolu Naipli Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. idaresindeki 10 EH 302 plakalı aracın tek taraflı yaptığı kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücü V.D. ve yolcu F.K., aracın içerisinden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. 112 Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı kontrolde yolcu F.K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü V.D. de hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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