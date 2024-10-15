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Balıkesir'de Kayıp Ahmet Dikal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'de Kayıp Ahmet Dikal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan 52 yaşındaki Ahmet Dikal'dan Pazartesi sabahından beri haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Balıkesir ili Edremit ilçesi Zeytinli Beldesinde ikamet den Ahmet Dikal (52)' den Pazartesi sabahından beri haber alınamıyor. Kayıp ihbarı üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD arama çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde işe gidiyorum diyerek evinden ayrılan Ahmet Dikal' a ulaşamayan ailesi Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ilk araştırmada Dikal' ın aracı Zeytinli bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Kayıp kişinin bulunması için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Asayiş ve komandolardan oluşan timler havadan dron ve arama köpeği destekli çalışma başlattı. Ekipler gece görüş ekipmanları ile de gece saatlerinde de arama çalışmalarına aralıksız devam ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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