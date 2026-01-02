Haberler

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6. gününde sürüyor. Kara, hava ve su altı destekli çalışmalar devam ederken, olayla ilgili 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'ı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Bölgede kara, hava ve su altı destekli çalışmalar titizlikle sürdürülürken, gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumal'a dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
