Balıkesir'de Kamyonda Çıkan Yangın Otluk Alana Sıçradı

Balıkesir'de Kamyonda Çıkan Yangın Otluk Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir işletmenin bahçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Balıkesir'de bir işletmenin bahçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yangın, Karesi İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk yolu üzerinde bulunan bir işletmenin bahçesinde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek otluk alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Karesi İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.