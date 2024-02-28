Balıkesir'de Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. (21) ve H.A. (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kamyonun yuvarlandığı bölgede bulunan evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR