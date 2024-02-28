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Balıkesir'de Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyir halinde olan mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonda bulunan M.Ç. (21) ve H.A. (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kamyonun yuvarlandığı bölgede bulunan evde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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