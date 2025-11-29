Haberler

Balıkesir'de Kadına Yönelik Cinayet Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Balıkesir'de Kadına Yönelik Cinayet Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Burak İnci hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Savcı, sanık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Burak İnci (26) hakkında hazırlanan iddianamede savcı, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Olay, 4 Mayıs 2024 tarihinde Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitede meydana geldi. İlçede ayakkabı satıcılığı yapan Burak İnci ile Dilruba Elif Çetin'in, 2024 yılında bir kafede tanışarak bir süre sonra sevgili oldukları öğrenildi. Çetin'in darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından İnci hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırmaya rağmen eve gitti

İddiaya göre Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin'in isteği üzerine evine gitti. Evde birlikte alkol alan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnci'nin mutfaktan aldığı bıçakla Çetin'i sırtından dört kez bıçakladığı, genç kadının yere yığılmasının ardından da balkondan atlayarak kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Burak İnci ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık ifadesinde olayı anlattı

İnci'nin emniyetteki ifadesinde çiftin son dönemde sık sık tartıştığını ileri sürerek, "Olay günü birlikte alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Söyledikleri üzerine sinirlendim ve bıçakladım. Daha sonra balkondan atlayıp kaçtım" dediği öğrenildi.

İddianame kabul edildi

Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda Burak İnci hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci'nin önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacağı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.