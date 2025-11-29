Balıkesir'de Kadına Yönelik Cinayet Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Burak İnci (26) hakkında hazırlanan iddianamede savcı, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Olay, 4 Mayıs 2024 tarihinde Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitede meydana geldi. İlçede ayakkabı satıcılığı yapan Burak İnci ile Dilruba Elif Çetin'in, 2024 yılında bir kafede tanışarak bir süre sonra sevgili oldukları öğrenildi. Çetin'in darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından İnci hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırmaya rağmen eve gitti

İddiaya göre Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin'in isteği üzerine evine gitti. Evde birlikte alkol alan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnci'nin mutfaktan aldığı bıçakla Çetin'i sırtından dört kez bıçakladığı, genç kadının yere yığılmasının ardından da balkondan atlayarak kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Burak İnci ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık ifadesinde olayı anlattı

İnci'nin emniyetteki ifadesinde çiftin son dönemde sık sık tartıştığını ileri sürerek, "Olay günü birlikte alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Söyledikleri üzerine sinirlendim ve bıçakladım. Daha sonra balkondan atlayıp kaçtım" dediği öğrenildi.

İddianame kabul edildi

Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda Burak İnci hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci'nin önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacağı bildirildi. - BALIKESİR