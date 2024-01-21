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Balıkesir'de Kaçan Motosikletli Şahıslar Yakalandı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 motosikletli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üzerinde 84 adet sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 2 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üzerinde 84 adet sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu Altıeylül Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta yakalandı. Motosikletteki Halil C.Ç.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız silah ve 6 adet fişek, Emre K.'nın üzerinde ise 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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