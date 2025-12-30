Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

İl genelinde istihbarata dayalı yürütülen çalışmalar sonucu Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Marmara ilçelerinde meydana gelen 14 farklı olaya ilişkin belirlenen adreslere ve şüphelilerin kullandığı araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 19 bin 300 adet dolu makaron, 272 paket sigara mentolü, 156 litre etil alkol, 2 bin 381 litre kaçak/sahte alkol, 4 adet damıtma düzeneği, 26 adet alkol yapımında kullanılan likit, 1 adet tabanca, 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 30 adet fişek, 2 adet dedektör ve 15 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR