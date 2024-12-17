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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 9-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonla, il genelinde 14 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, il genelindeki Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Gönen, Manyas, Karesi, Susurluk ilçelerinde 14 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bin 825 gram kubar esrar, 125 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram kenevir tohumu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi, 2 bin 209 paket sigara, 32 litre sahte alkol, 30 adet sigara ağızlığı, 2 cep telefonu ve 2 bin 200 Türk Lirası suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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