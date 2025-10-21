Haberler

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suç olaylarına karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda makaron, tütün, etil alkol ve tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Altıeylül, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen ve Kepsut ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı olaya karışan şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 156 bin 911 dolu makaron, 104 bin 200 boş makaron, 116 kilogram tütün, 20 litre etil alkol, 4 elektronik sigara, 71 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
