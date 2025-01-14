Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 37 Gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürüttüğü operasyonda 37 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, il genelinde Manyas, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde toplam 29 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 37 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerine, eklentilerine ve kullanmış oldukları araçlara yönelik yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Elde edilen malzemeler arasında, 58 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet ecstasy uyuşturucu hap, 32 gram metamfetamin, 2 gram reçine esrar, 31 gram kubar esrar, 28 adet Captagon marka uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet dijital materyal, 32 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet sahte belge, 2 adet av tüfeği, 54 adet tabanca fişeği ve 20 adet can yeleği bulundu.

Olaylarla ilgili olarak 37 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR