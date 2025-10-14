Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı
Balıkesir'de gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda 18 kişi yakalandı, çok sayıda silah, mühimmat ve suç geliri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda, 9 tabanca, 3 av tüfeği, 1.071 adet mühimmat, 2 tabanca şarjörü, 2 bin 916 sentetik hap, 92 bin 400 TL suç geliri, 1 suçta kullanılan araç, 2 kesici alet, 1 lahit, 1 dedektör, 1 kepçe, 1 traktör ve 3 sahte plaka ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR
