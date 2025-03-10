Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 50 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Ele Geçirme

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 50 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Ele Geçirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlediği operasyonda 50 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, tarihi eser ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenledi.

İstihbari çalışmalar sonucu Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde 41 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlenen 50 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait evler, eklentiler ve araçlarda yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, tarihi eser ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 bin 551 adet sentetik uyuşturucu hap, 118 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 18 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 2 gram kokain, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet eski eser, 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, 1 dijital materyal ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin 510 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı

Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

Vekiller soluğu sınırda aldı! Tek bir istekleri var
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.