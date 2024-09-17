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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suç operasyonunda 10 ilçede çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olaylara karışan 39 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma tarafından 10 ilçede yapılan kaçakçılık ve organize suç olaylarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda 39 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 09-15 Eylül tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara, Susurluk ilçeleri olmak üzere toplamda 10 ilçede meydana gelen 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 39 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonda; 2 bin 969 adet sentetik uyuşturucu hap, 1.705 gram kubar esrar, 70 gram kenevir tohumu, 56 kök kenevir bitkisi, 50 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, bir iklimlendirme sistemi, 11 adet yetiştirme ve güçlendirmede kullanılan tarımsal ilaçlar,120 kilogram kıyılmış tütün, 113 bin 300 adet sigara, 10 bin 600 adet makaron, bir adet sigara sarma makinesi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 415 adet fişek, bir adet dijital materyal ve 54 bin 10TL, 300 Dolar, 10 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 39 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk

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