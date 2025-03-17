DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Gözaltı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 ilçede 29 adrese baskın yapıldı ve 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ve sahte ürünler ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 10 ilçede 29 farklı adrese, kaçakçılık ve organize suç operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz bir hafta boyunca kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 44 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 7 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bin sahte zeytinyağı, 2 av tüfeği, 2 şarjör, 152 fişek ve 19 bin 400 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonlarda olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Fenerbahçe şampiyon olsun"
img

Trafikte büyük değişiklik! Bunu yapan 170 bin lira ceza ödeyecek
img

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.