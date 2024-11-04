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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Gözaltı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Gözaltı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, bir haftada düzenlediği operasyonlarla 25 şüpheliyi gözaltına aldı ve önemli miktarda uyuşturucu ile kaçakçılık malzemesi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 1 haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda 16 kaçakçılık ve organize suç olayı tespit etti. 28 Ekim ile 3 Kasım 2024 tarihleri arasındaki operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 551 adet sentetik uyuşturucu hap, 139 gram kubar esrar, 29 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 50 bin adet boş makaron, 17 bin 500 adet yaprak sigara kağıdı, 16 bin adet şeffaf sigara poşeti ve 720 adet sigara ağızlığı yer aldı. Ayrıca, bir adet suçta kullanılan kepçe de ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüpheli, hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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