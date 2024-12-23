Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 24 Gözaltı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 24 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 kişiyi gözaltına aldı. 4 bin 886 sentetik hap, 2 bin 287 gram kubar esrar ve 310 litre sahte alkol ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınırken, 4 bin 886 adet sentetik hap, 2 bin 287 gram kubar esrar ve 310 litre sahte alkol ele geçirildi.

Mülki sınırlar içinde yer alan 9 ilçede Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Manyas ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 17 kaçakçılık ve organize suç olayı ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheliye ait ev ve eklentileriyle kullandıkları araçlara yönelik arama yapıldı. Aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 4 bin 886 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 287 gram kubar esrar, 185 gram kenevir tohumu, 9 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 litre kimyasal bitki besini, 4 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 310 litre sahte alkol, 2 adet eski eser, 2 adet kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memurlara yeni hak geliyor
img

Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
img

İsa peygamberin kardeşine ait kemikler 2.200 yıllık kutuda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
2024 yılının kelimesi 'kalabalık yalnızlık' seçildi
1 milyon kişinin oylarıyla seçildi! İşte Türkiye'de yılın kelimesi
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.