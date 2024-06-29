Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de Emniyet ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde doğu illerinden gelen kargolar üzerinde yapılan kontrollerde; 250 Adet sustalı bıçak ve 52 gümrük kaçağı termos ele geçirildi. Konuyla ilgili E.T ve A.U isimli şahıslar 5607 SKM ve 6136 SKM suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - BALIKESİR