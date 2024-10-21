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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 36 Gözaltı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 36 şüpheliyi gözaltına aldı. 10 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği geniş çaplı operasyonlarla kaçakçılık ve organize suçlara ağır darbe vurdu. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi ve Karesi ilçelerinde yürütülen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

10 ilçede eş zamanlı operasyonlar

Jandarma ekiplerinin Balıkesir genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 30 farklı olaya müdahale edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler

Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu maddeler ve kaçak tütün ürünleri dikkat çekti. 736 gram kubar esrar, 25 gram metamfetamin, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 esrar öğütme aparatı, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 bin 500 adet tütünle doldurulmuş makaron, 50 bin boş makaron, 175 kilogram tütün, 1 sigara sarma makinesi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 21 fişek ele geçirildi.

Jandarma yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi için operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Jandarma

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