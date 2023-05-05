Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Balıkesir'de KOM polis ekiplerinin 1 şüphelinin 2 işyerinde yaptıkları kaçak tütün operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 22 bin 840 adet dolu makaron, kıyılmış tütün ve nargile tütün ele geçirildi.

Balıkesir'de KOM polis ekiplerinin 1 şüphelinin 2 işyerinde yaptıkları kaçak tütün operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 22 bin 840 adet dolu makaron, kıyılmış tütün ve nargile tütün ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün mamulleri Kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 1 Şüpheliye ait 2 işyerinde yapılan aramada; 22 bin 840 adet doldurulmuş sigara, 3 Adet siyah puff sigara, 15 Kilogram Kıyılmış Tütün, 3 Kilogram Nargile Tütünü, 4 adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - BALIKESİR