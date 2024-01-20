Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 100 boş makaron ve 5 bin 180 adet dolu makaron ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Bigadiç ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 50 kg. kıyılmış kaçak tütün,100 bin adet boş makaron ve 5 bin 180 adet içi kaçak tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR