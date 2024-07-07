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Balıkesir'de Kaçak Kenevir Ekimi Yapan 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri, kaçak kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına aldı. Operasyonda, 144 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, kaçak kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına aldı. Operasyonda, 144 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir'in Dursunbey ve Susurluk ilçelerinde bulunan kamu arazilerine kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu arazide ve 2 ikamet adresinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 144 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Jandarma Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

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