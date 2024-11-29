Balıkesir'de Kaçak Alkollü İçi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet KOM Şube Müdürlüğü, 28 Kasım 2024 tarihinde Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 611 adet gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda, kaçak alkollü içki imalatı ve satışını yapan 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Balıkesir İl Emniyet KOM Şube Müdürlüğü, suçların azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR