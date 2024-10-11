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Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı

Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı
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Balıkesir KOM Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 256 litre etil alkol ve çeşitli alkollü içkiler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Balıkesir KOM Başkanlığı koordinesinde toplamda 256 litre etil alkol, 28 litre votka, 10 litre viski, 1,5 litre şarap, 20 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir KOM Başkanlığı koordinesinde Altıeylül, Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde önemli bir başarıya imza atıldı. Yapılan operasyonlarda, toplamda 256 litre etil alkol, 28 litre votka, 10 litre viski, 1,5 litre şarap, 20 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında O.A. (66), E.A. (39), T.K. (63), M.H. (62), V.Ç. (48), S.B. (59) ve O.K. (45) isimli 7 şüpheli yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Operasyonların devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Suç

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