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Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 15 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Ayvalık'ta gerçekleştirilen operasyonda, 15 litre sahte el yapımı alkol ve 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık'ta kaçak alkolle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda bir şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada 15 litre sahte el yapımı alkol, 20 litre etil alkol ve 2 adet alkol yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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