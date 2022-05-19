Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kaçak akaryakıt operasyonunda 16 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kaçak akaryakıt operasyonunda 16 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 16 bin 640 Litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa "5607 SKM " suçundan adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title