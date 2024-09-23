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Balıkesir'de JASAT Ekibi 52 Suçluyu Yakaladı

Balıkesir'de JASAT Ekibi 52 Suçluyu Yakaladı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aracılığıyla, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 52 kişiyi yakaladı. Operasyon, suçların azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'de JASAT ekipleri suç ve suçluların azalmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda hapis cezası bulunan 52 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları özverili çalışmalar neticesinde geçtiğimiz bir haftada aralarında 5'i 10 yıl ve üzeri hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası bulanan toplam 52 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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