Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde düzenlediği kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde düzenlediği kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirdi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Tütün Uygulaması" dahilinde Burhaniye, Sındırgı, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Gönen ve Edremit ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 147 bin adet dolu makaron, 36 bin 845 adet boş makaron, 305 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi. Olaya karışan 15 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR