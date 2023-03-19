Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 15 gözaltı Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 15 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçak tütün ve sigara operasyonlarında çok miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri operasyonlarda 15 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Müşterek Kaçak ve Sahte Tütün Uygulaması dahilinde Burhaniye, Sındırgı, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Gönen ve Edremit ilçelerinde 15 şüpheliye yönelik 25 adreste icra edilen eş zamanlı arama faaliyeti neticesinde; 147 bin adet dolu makaron, 36 bin 845 adet boş makaron, 305 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi. Olaya karışan 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.