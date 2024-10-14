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Balıkesir'de Jandarmadan Asayiş Denetimi: 38 Hapis Cezalı Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Jandarmadan Asayiş Denetimi: 38 Hapis Cezalı Kişi Yakalandı
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Balıkesir'de jandarma ekipleri, 07-13 Ekim tarihleri arasında yaptığı denetimlerde toplam 38 hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı. 345 total şahıs hakkında işlem yapıldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 38 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 07-13 Ekim tarihleri arasında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda; 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs, 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs, 11 yıl 5 ay 15 gün cezası bulunan Y.B., 15 yıl 1 ay 25 gün cezası bulunan F.K., 10 yıl 4 ay 11 gün gün cezası bulunan S.S., 2 aydır aranan 13 yıl 4 ay cezası bulunan N.Ş., 12 yıl 8 ay 15 gün cezası bulunan A.E. ve 22 yıl 10 ay 13 gün cezası bulunan T.A. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca yapılan şahıs sorgularında ASAL yakalama kaydı bulunan 200 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 113 şahıs olmak üzere toplam 345 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Asayiş Yargı Suç

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