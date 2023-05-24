Balıkesir'de jandarmadan 16 şüpheliye gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve organize suç olaylarına karşı yapılan uygulamalarında 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyşturucu madde, 8 adet silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 24 bin lira para ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve organize suç olaylarına karşı yapılan uygulamalarında 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyşturucu madde, 8 adet silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 24 bin lira para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 191 adet sentetik uyuşturucu hap, 657 gram metamfetamin, 102 gram kubar esrar, 1 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 43 adet fişek, 6 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ve 24 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR