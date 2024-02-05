Balıkesir'de Jandarma trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi

Balıkesir'de Jandarma trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde 2 bin 389 aracı kontrol etti. - BALIKESİR