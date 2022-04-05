Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi - Haberler

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Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir'de jandarma trafik timleri araç yoğunluğu yaşanan anayollarda trafiği helikopter ile havadan denetledi.

Balıkesir'de jandarma trafik timleri araç yoğunluğu yaşanan anayollarda trafiği helikopter ile havadan denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Anayolda trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde, 190 araç denetlenmiş, 3 araca bin 972 TL idari para cezası uygulandı.

Yine Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde kademeli sosyal hayatın normalleşmeye geçilmesi ile Jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" faaliyeti icra edildi.

Yapılan denetimler sonucunda bin 658 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet kontrol edilerek, 20 motosiklete 8 bin 75 TL idari para cezası uygulanmış, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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