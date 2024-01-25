Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Jandarma Siber Şube Müdürlüğü 40 Zararlı Oltalama Sitesini Engelledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir'de jandarma Siber Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında yapılan sanal devriyelerde vatandaşların kimlik, banka mail adreslerine yönelik faaliyet içinde bulunan 40 zararlı oltalama sitesine erişimi engellemek için USOM'a bildirimde bulundular.

Balıkesir'de jandarma Siber Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında yaptıkları sanal devriyelerde vatandaşların kimlik, banka mail adreslerine yönelik faaliyet içinde bulunan 40 zararlı oltalama sitesine erişimi engellemek için USOM'a bildirimde bulundular.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 tarihleri arasında internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 40 adet Phising (oltalama) zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak, erişime engellenmesi sağlandı.

Jandarma Siber ekipleri ayrıca "Yasadışı bahis" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 21 adet web sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) erişime engellenmesi amacıyla bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Banka Güvenlik Suç 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title