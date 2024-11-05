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Balıkesir'de Jandarma Operasyonları: 260 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Jandarma Operasyonları: 260 Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar sonucunda aranma kayıtları bulunan toplam 260 şahsı yakaladı. Operasyonlar arasında farklı hapis cezası bulunan şahıslar da yer aldı.

Balıkesir'de Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetim ve operasyonlarda aranma kaydı bulunan 260 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde; 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ve 17 yıl 8 ay 15 gün cezası bulunan B.Y. isimli şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca, ASAL yakalama kaydı bulunan 142 şahıs, ifadeye yönelik aranan 97 şahıs olmak üzere toplam 260 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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