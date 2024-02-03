Balıkesir'de Jandarma Kriminal, 12 şüpheli olayı aydınlığa kavuşturdu

Balıkesir'de Jandarma Kriminal, Ocak ayı boyunca yaşanan farkı farklı suçlardan 12 şüpheli olayı aydınlığa kavuşturdu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, Ocak ayında sorumluluk alanları içerisinde meydana gelen ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin müdahale ettiği; 2 hırsızlık, bir kasten adam öldürme, 2 ateşli silahla yaralama, 3 silahla tehdit ve mala zarar verme, bir zeytin hırsızlığı, 2 şüpheli ölüm ve bir cinsel saldırı olmak üzere 12 olay yerinde elde ettiği bulgular ile olayların faili oldukları 16 şüpheliyi tespit ederek olayları aydınlığa kavuşturdu. - BALIKESİR