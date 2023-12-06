Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Kimlik Kontrolü Yaptı, 7 Şahıs Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları önleyici kolluk faaliyetlerinde 3 bin 160 şahsa kimlik kontrolü yaparken, arama kaydı olan 7 şahsı yakaladı. 2 araç ile 1 tabanca ve fişekleri de ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları önleyiciyi kolluk faaliyetlerinde 3 bin 160 şahsa kimlik kontrolü yaparken, arama kaydı olan 7 şahsı yakaladı. 2 araç ile 1 tabanca ve fişekleri de ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 68 ekip ve toplam 247 personelin katılımı ile icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri dahilinde; 3 bin 160 şahıs ve bin 138 aracın sorgusu yapılırken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 7 şahsı gözaltına aldı. Jandarma uygulama sonucunda 2 aranan araç, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title