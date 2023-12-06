Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Kimlik Kontrolü Yaptı, 7 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları önleyici kolluk faaliyetlerinde 3 bin 160 şahsa kimlik kontrolü yaparken, arama kaydı olan 7 şahsı yakaladı. 2 araç ile 1 tabanca ve fişekleri de ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları önleyiciyi kolluk faaliyetlerinde 3 bin 160 şahsa kimlik kontrolü yaparken, arama kaydı olan 7 şahsı yakaladı. 2 araç ile 1 tabanca ve fişekleri de ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 68 ekip ve toplam 247 personelin katılımı ile icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri dahilinde; 3 bin 160 şahıs ve bin 138 aracın sorgusu yapılırken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 7 şahsı gözaltına aldı. Jandarma uygulama sonucunda 2 aranan araç, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR