Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Kapsamlı Denetim Gerçekleştirdi

Güncelleme:

Balıkesir'in kırsalında huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimde 6 aranan şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri Balıkesir'in kırsalında huzur ve güvenliği sağlayabilmek adına kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 6 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Balıkesir'in kırsal mahallelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla geçtiğimiz günlerde 70 ekip ve toplam 232 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde; 3 bin 248 şahıs sorgusu, 803 araç sorgusu yapıldı, 372 iş yeri kontrol edildi. Denetimde 6 aranan kişi yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli? Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli? Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli? Tahsin Biner kimdir? Zafer Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title