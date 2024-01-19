Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 8 Şahsı Gözaltına Aldı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 221 personel ile yaptıkları Trafik ve Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 62 ekip, toplam 221 personelin katılımı ile il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulaması ve Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında; 2 bin 242 şahıs sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 233 işyeri de denetlendi. Jandarma trafik ekipleri 618 araç denetlenmiş ve olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR