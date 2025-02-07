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Balıkesir'de Jandarma'dan Zorla İmza Operasyonu: 7 Gözaltı

Balıkesir'de Jandarma'dan Zorla İmza Operasyonu: 7 Gözaltı
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Balıkesir'de jandarma ekipleri, vatandaşlardan zorla boş senet imzalatarak yüksek faizle borçlandırdığı tespit edilen 5 adrese operasyonda bulundu. 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri vatandaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığını tespit ettiği 5 ikamet adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda senet ve ateşli silah ele geçirilirken, olaylara karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini artırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri ve sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödemeyen şahısları tehdit ve baskı altına alarak malvarlıklarına el koydukları ve bu yol ile 7 vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şüpheliye ait 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda; 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, bir ipotek belgesi, 2 borç-alacak defteri, bir gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, bir bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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