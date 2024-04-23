Balıkesir'de İsmail Yavuz liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR