Balıkesir'de İsmail Yavuz liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi
Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında İsmail Yavuz'un liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR