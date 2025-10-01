Balıkesir'de İşletme Sahibinin Bıçakla Öldürülmesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, rahatsızlık veren bir kişiyle işletme sahibi arasında çıkan tartışmada, işletme sahibini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı, polisin sıkı takibi sonucu saklandığı Gömeç ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, olaydan sonra kırmızı motosikletle kaçan zanlı, Edremit Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Olayla bağlantılı olarak kasten öldürme ve suçluyu kayırma suçlamalarıyla T.Y. ile birlikte N.T. ve C.K. isimli şahıslar da bugün adli makamlara sevk edildi. Üçü de tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden büfecinin cenazesinin toprağa verilmek üzere Tokat'a gönderildiği öğrenildi. - BALIKESİR