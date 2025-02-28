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Balıkesir'de Işıklarda Araç Çarpışması: Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'de Işıklarda Araç Çarpışması: Maddi Hasar Oluştu
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Balıkesir'de meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarpan başka bir araçta maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı yaşanmazken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve incelemelere başlandı.

Balıkesir'de ışıklarda çarpışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza Gönen-Bandırma yolunda, Gönen çıkışında meydana geldi. 41 GK 702 plakalı araç, hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen 10 ADK 158 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, muhtemel bir yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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