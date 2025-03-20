Balıkesir'de İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürüldü.

Gece yarısı 112 Acil İhbar hattına gelen ihbar sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangına müdahale ettiler. Konteynerlerde kalan işçiler yangın başlayınca hemen dışarı çıktıkları için can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yanan konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR