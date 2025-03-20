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Balıkesir'de İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'de İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında işçilerin dışarı çıkması sayesinde can kaybı yaşanmadı, ancak konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürüldü.

Gece yarısı 112 Acil İhbar hattına gelen ihbar sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangına müdahale ettiler. Konteynerlerde kalan işçiler yangın başlayınca hemen dışarı çıktıkları için can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yanan konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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