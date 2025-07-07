Balıkesir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı

Balıkesir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Yaralı
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Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın, sürücülerden birinin virajda şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ocaklar Mahallesi'nde seyir halinde olan Sinan D. idaresindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat H. yönetimindeki 34 KGH 522 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın, sürücülerden birinin virajda şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada, her iki sürücü ile 34 DOJ 679 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan iki araçta da ağır maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Trafik ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak kontrollü geçiş sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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