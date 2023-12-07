Balıkesir'de Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suç Uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suç uygulamasında 3 bin 772 kişiye kimlik sorgusu yapıldı ve 9 aranan şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 536 araç kontrol edilerek 591 bin 39 TL idari para cezası uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda ise 278 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 391 personelin katılımı ile Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suç uygulaması yaptılar. Jandarma ekipleri 3 bin 772 şahsa kimlik sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla 123 ekip ve 391 personel ve 2 narkotik tespit köpeğinin katılımı ile Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması icra edildi. Jandarma ekiplerince 3 bin 722 şahsın sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma trafik ekiplerince 536 aracı kontrol edilirken 39 araca toplam 591 bin 39 TL idari para cezası uygulanarak 9 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucu; 278 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR