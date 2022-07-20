Balıkesir'de Huzur Operasyonları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de Huzur Operasyonları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Balıkesir'de Huzur Operasyonları sürüyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 148 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Havran, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 130 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 117 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 130 adet sentetik ecza hap, 767 gram metamfetamin maddesi, 372 kök kenevir bitkisi, 74 gram esrar maddesi, 8 gram skunk maddesi, 7 adet ecstasy hap, 2 gram afgan sakızı maddesi, 1 gram kokain maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 7 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title